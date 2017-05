Dia Europeu dos Parques Naturais assinalado a bordo dos aviões da Azores Airlines

A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção Regional do Ambiente, assinalou o Dia Europeu dos Parques Naturais com a distribuição ‘vouchers’ a bordo dos aviões da Azores Airlines, atingindo cerca de 1.400 passageiros.

Os ‘vouchers’, entregues aos passageiros dos voos de Faro, Lisboa e Porto com destino aos Açores, permitem o acesso gratuito a qualquer um dos Centros Ambientais dos Parques Naturais da Região e têm validade até ao final deste ano.

Os passageiros destes voos receberam também sementes de dragoeiro para sementeira e posterior plantação, com o objetivo de apelar à sensibilização da importância da biodiversidade e aproximar a população à natureza.

No ano passado, precisamente nesta data, foi lançado um portal e uma aplicação móvel dedicados aos Parques Naturais, através dos quais é disponibilizada informação variada sobre o Parque Natural de cada ilha.

O Dia Europeu dos Parques Naturais, criado em 1999 pela EUROPARC, é assinalado anualmente a 24 de maio, proporcionando uma variedade de atividades e eventos organizados em todas as áreas protegidas da Europa com o objetivo de consciencializar a população local para a conservação dos espaços de interesse ecológico e promover as áreas naturais. A data assinala o dia em que foi fundado o primeiro Parque Nacional da Europa, na Suécia, em 1909.