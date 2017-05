O guarda-redes do Benfica, Ederson, pode tornar-se o segundo mais caro da história caso de confirme a transferência do brasileiro para o Manchester City Fontes.

Fontes conhecedoras do processo, citadas pelo Sapo Desporto, avançam que o jovem jogador, de 23 anos, poderá render 45 milhões de libras (cerca de 51,5 milhões de euros) ao clube da Luz.

A confirmar-se este valor, Ederson será o segundo guardião mais caro de sempre do futebol mundial, apenas superado por Gianluigi Buffon, pelo qual a Juventus pagou cerca de 53 milhões de euros ao Parma, em 2001.

Este domingo, na final da Taça de Portugal, Ederson afimou que o jogo teria sido possivelmente o seu último jogo com a camisola do Benfica.

“Ainda não sei, provavelmente foi o meu último jogo”, disse o brasileiro em declarações à RTP.

O Benfica vai receber 50% do montante, quantia que corresponde à percentagem que detém do passe do brasileiro, ao passo que a Gestifute e o Rio Ave recebem 20% e 30%, respectivamente.