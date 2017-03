Segunda fase do processo de recapitalização da CGD está concluída

A segunda fase do processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) está concluída com o aumento de capital em dinheiro pelo Estado Português, no montante de 2500 milhões de euros, refere o Gabinete do Ministro das Finanças em nota.

Este processo iniciou-se em agosto de 2016 com a celebração de um acordo entre a Comissão Europeia e o Estado Português com vista à recapitalização da CGD, tendo a Comissão considerado que a capitalização é feita em condições de mercado e, nesse contexto, não constitui auxílio de Estado.

Numa primeira fase, a CGD realizou um aumento de capital no montante de aproximadamente 1445 milhões de euros, realizado integralmente pelo Estado Português, com a entrega de 945 milhões de euros de obrigações subordinadas de conversão contingente e respetivos juros, e cerca de 500 milhões de euros, mediante a entrega de ações da Parcaixa.

Nesta segunda fase, o Estado Português realizou um aumento de capital em dinheiro de 2500 milhões de euros. Simultaneamente a CGD emitiu, junto de investidores institucionais privados, instrumentos de dívida subordinada no montante de 500 milhões de euros.

A recapitalização da CGD assenta num plano de negócio que garante a sua competitividade e a sua rentabilidade de longo-prazo, bem como a modernização da sua estrutura comercial e do reforço do seu modelo de governação.

Concluída, a segunda fase do processo de recapitalização da CGD, Portugal fica com o seu principal banco em condições sólidas, contribuindo para o fortalecimento do sistema financeiro do País e para a dinamização da economia portuguesa.