Atividades abertas ao público no Dia Nacional do Mar

Esta quinta-feira, dia 16 de novembro, assinala-se o Dia Nacional do Mar, data comemorativa instituída pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e ratificada por Portugal, na qual a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional se associam para celebrar esta efeméride através de um conjunto de atividades, destinadas ao público em geral, que visam divulgar e celebrar o Mar.

No âmbito das comemorações está prevista a abertura ao público, de forma gratuita, no dia 16 de novembro, do Museu de Marinha (a visita gratuita não se aplica à exposição temporária Vikings – Guerreiros do Mar), Aquário Vasco da Gama, Planetário Calouste Gulbenkian e Fragata D. Fernando II e Glória.

Igualmente inserido nas comemorações, a Banda da Armada vai realizar, no dia 26 de novembro pelas 21h30, um concerto na Aula Magna, onde estarão também presentes cinco grupos corais: o Coro dos Cadetes da Escola Naval, o Coro de Câmara da Universidade de Lisboa, o Coro da Universidade de Lisboa, o Coro Regina Coeli e o Coro do Tejo. A entrada é livre mediante inscrição prévia e condicionada aos lugares disponíveis. As inscrições devem ser feitas para o endereço de e-mail ba.convites@marinha.pt até ao dia 23 de novembro.

A Autoridade Marítima Nacional associa-se também ao Dia Nacional do Mar com a abertura ao público, entre as 13h30 e as 16h30 do dia 16, dos seguintes faróis:

Portugal Continental – Farol Montedor, Farol Leça, Farol Aveiro, Farol Cabo Mondego, Farol Penedo da Saudade, Farol Cabo Carvoeiro, Farol Cabo Da Roca, Farol Cabo Sardão, Farol Cabo São Vicente, Farol Alfanzina, Farol Santa Maria, Farol Vila Real de Santo António.

Açores – Farol Ferraria, Farol Arnel, Farol Gonçalo Velho, Farol Contendas, Farol Ponta da Barca, Farol Ponta da Ilha, Farol Ponta do Topo, Farol Albarnaz.

Madeira – Farol Ponta do Pargo.