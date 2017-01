Evacuação médica passageiro navio “Thomson Majesty”

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC IP-RAM) e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (INEM-CODUMAR), coordenou esta madrugada a evacuação de um passageiro de 61 anos, de nacionalidade inglesa, do navio de cruzeiro “Thomson Majesty”, que tinha largado do porto do Funchal pelas 20h00, do dia 16 de janeiro de 2017, e se encontrava a navegar a cerca de 50 milhas a sudeste da ilha da Madeira.

O alerta foi recebido no MRSC Funchal pelas 00h30, tendo sido de imediato desencadeado o procedimento de evacuação médica, atendendo ao quadro clínico apresentado (dor abdominal compatível com Acidente Vascular Cerebral) pelo INEM-CODUMAR.

Considerando a proximidade à costa sul da Madeira, e a necessidade do paciente ser observado no hospital, o navio “Thomson Majesty” regressou ao porto do Funchal, atracando pelas 04h28, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Municipais do Funchal, ativados pelo SRPC IP-RAM, tendo sido posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.