Conclusão das obras de restauro no Palácio Nacional de Queluz

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou ontem o Palácio Nacional de Queluz a propósito da conclusão das obras de restauro e conservação da fachada, caixilharias e coberturas.

O Presidente passeou pelos jardins e verificou o primoroso trabalho desenvolvido pela direção do palácio, pela Parques de Sintra e pela própria Câmara Municipal de Sintra na recuperação do património e da sua história.

O Palácio de Queluz recuperou a sua cor original, do final do séc. XVIII, está de cara lavada e mais habilitado do que nunca a receber todos os que o queiram visitar.