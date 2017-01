Presidências Abertas visitaram escarpa dos Moinhos

Os Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, começaram a semana com uma visita à conclusão dos trabalhos de consolidação da escarpa sobranceira à Levada dos Moinhos e à Rua 5 de Outubro, uma das escarpas afetadas pelos incêndios que assolaram o Funchal no passado mês de agosto.

Recorde-se que a Câmara Municipal do Funchal deu início, logo no rescaldo dos incêndios, às intervenções estruturais nas escarpas do concelho que foram atingidas, tendo avançado, de imediato, com um milhão de euros vindo diretamente do orçamento municipal, e que obrigou, na altura, a divergir verbas de diversas rúbricas orçamentais, para garantir o mais rápido possível a segurança de pessoas e bens. As intervenções, entretanto concluídas, serão agora cofinanciadas pelo POSEUR, sendo que, neste caso em específico, o investimento total ascendeu a 130 mil euros.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, acompanhado do respetivo Executivo, deu, assim, seguimento às Presidências Abertas na freguesia de São Pedro, onde estas decorrem durante todo o mês de janeiro. Desta feita, a iniciativa também contou com um convidado especial: Duarte Brazão, um jovem de 18 anos, acompanhou esta segunda-feira toda a agenda do Presidente, no cumprimento de uma promessa que tinha ficado estabelecida em julho, também no decurso dos Encontros com as Pessoas, neste caso, quando decorreram na freguesia do Monte.

No encontro de jovens então realizado, Paulo Cafôfo comprometeu-se, numa sessão de perguntas e respostas, a trazer o estudante do Secundário a acompanhar um dia de trabalho camarário, tendo surgido agora a oportunidade. Numa agenda marcada pelas Presidências Abertas em São Pedro, houve ainda lugar a visitas de trabalho ao Gabinete da Cidade e à futura Loja do Munícipe, numa iniciativa enriquecedora e bastante prezada por todos os envolvidos.