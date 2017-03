«O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal» vai a votos no Mercado

A Câmara Municipal do Funchal promove, pelo 3º ano consecutivo, o evento “Mercado do Chocolate”, a partir de hoje e até à próxima quarta-feira, no Mercado dos Lavradores. Além do aumento de marcas participantes, a grande novidade deste ano é o concurso “O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal”, com prémio e anúncio oficial marcado para o último dia do evento.

Nesta 3ª edição do Mercado do Chocolate vão participar 12 marcas madeirenses, mais duas do que na edição anterior.

Nesta edição do Mercado do Chocolate, realiza-se pela primeira vez o Concurso «O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal», no qual vão participar de forma gratuita empresas do ramo da panificação e variados individuais interessados na confeção de bolos. A Autarquia reforça uma vez mais o convite a todos os madeirenses, contando com uma forte adesão, à semelhança dos dois últimos anos.