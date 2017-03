Fadistas Carolina e Filipe Duarte sobem ao palco

O Casino Estoril acolhe, na próxima quarta-Feira, 15 de Março, a partir das 22 horas, mais um aguardado espectáculo de fado. Carolina e Filipe Duarte sobem ao palco do Lounge D, sendo acompanhados por Diogo Lucena Quadros e Bernardo Romão, nas guitarras, e Luis Roquette, na viola. A entrada é livre.

Carolina

Revelação do meio fadista, Carolina estreou-se, em 2014, com um LP homónimo, apresentando-o em aclamados palcos nacionais e internacionais, como o Festival Cultural Europeu em Argel, Festival de Fado de Buenos Aires, ou o prestigiado Festival Sete Sóis, Sete Luas, em Itália.

Foi das primeiras confirmações do Caixa Ribeira´15 e num Salão Árabe esgotado deu um dos melhores concertos do festival. Em Setembro, esteve no Caixa Alfama, ponto de partida para uma série de concertos. A fadista, de voz deleitosa, conta no seu primeiro disco com temas de António Zambujo, entre outros conceituados nomes nacionais.

Filipe Duarte

Filipe Duarte iniciou, aos 24 anos, o seu percurso profissional estreando-se no “Faia”. A sua carreira prosseguiu noutras casas de fado como a “Mãe Preta” ou a “Parreirinha de Alfama”.

A última casa em que integrou o elenco permanente foi o “Senhor Vinho”, onde esteve durante um período de cerca de 12 anos.

Na década de 80, em sociedade com Tony de Matos e Carlos Zel, abriu a casa típica “Fado Menor”. No foi o “Solar do Fado”, na Ajuda, em Lisboa, a casa que elegeu como sua, gerindo o espaço por um período de 11 anos. Posteriormente, continuou a fazer as suas actuações em espectáculo, nomeadamente nas Quartas-Feiras de fado do Casino Estoril, a convite de Carlos Zel.

A sua carreira integrou diversas apresentações na televisão, participando em programas como o “Fados de Portugal” de António Pinto Basto, ou o “Parabéns” de Herman José.

Conta com várias edições discográficas, em formato de LP e Single, gravadas para diversas editoras, mas apenas uma reedição em formato CD.