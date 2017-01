GNR actuam no Casino Estoril

Em noite dedicada à melhor música portuguesa, os GNR actuam, no próximo dia 9 de Fevereiro, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. No penúltimo concerto da Tour dos 35 anos de carreira, Rui Reininho sobe ao palco, a partir das 21h30, para apresentar grandes êxitos que marcaram diferentes épocas do percurso musical da banda portuense.

Trata-se de um concerto, a não perder, que contará, ainda, com os contributos de três convidados especiais: Javier Andreu, Isabel Silvestre e Rita Redshoes.

Os GNR apresentam-se, assim, no Casino Estoril para cumprir uma das mais importantes etapas da Tour dos 35 anos de carreira. Rui Reininho convidará a subir ao palco os convidados que já acompanharam a banda nos espectáculos que se realizaram no passado mês de Novembro: Javier Andreu, o carismático vocalista dos La Frontera partilha com Rui Reininho no tema “Sangue Oculto”, Isabel Silvestre, a inconfundível voz de “Pronúncia do Norte”, e Rita Redshoes que gravou com os GNR o seu mais recente single “Dançar Sós”.

Além destes convidados, os concertos contam com um alinhamento totalmente dedicado aos maiores êxitos de GNR e com alguns temas que a banda não toca, há vários anos, mas que têm conquistado os espectadores na Tour que já percorreu o país.

Em noite de celebração, a banda portuense propõe-se recuperar um elenco de composições bem conhecidas do público. “Dunas”, “Efectivamente”, “Video Maria”, “Morte ao Sol”, “Sub-16”, “Ana Lee”, “Popless”, “Asas Eléctricas”, “Mais Vale Nunca” ou “Cadeira Eléctrica” estão, habitualmente, em evidência nos seus concertos.

Rui Reininho, Toli César Machado e Jorge Romão construíram um sólido percurso no panorama artístico nacional. Com um vasto repertório, os GNR coleccionaram, em mais de três décadas, numerosos êxitos discográficos, tendo sido consequentemente distinguidos com prestigiantes prémios. De facto, os GNR tornaram-se numa referência do meio musical, marcando um estilo muito próprio nas áreas do pop e do rock.