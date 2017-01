Franco lança novo single e vídeo “Só Por ti” (produzido pelos DDiarte)

Franco lança mais um ‘single’ e um teledisco “Só Por Ti” retirado do seu último trabalho discográfico “New Dawn”, que conta com a participação da actriz Sophia Steiner e tem como cenário belas paisagens da Ilha da Madeira.

“Só Por Ti” trata-se do primeiro single retirado do álbum “New Dawn” em português, que demonstra a aposta do cantor no mercado nacional e usará, gravado e dirigido por João Santos da Film ON, para a promoção.

No decorrer do 1.º semestre deste ano 2017, Franco irá novamente voltar a estúdio no Reino Unido e novamente com o seu produtor Jamie Sellers, para iniciar as gravações do seu tão aguardado segundo álbum, sempre com o apoio essencial da sua agência oficial Media Play.

Considerado como “a mais nova sensação da música Pop/Rock de Portugal”, vencedor do prémio Europe Greatest Achivement Award 2014. Franco é um cantor/músico de formação clássica, que, depois de cantar e tocar com a sua própria banda durante 13 anos em Portugal, Inglaterra, Áustria e Brasil, decidiu seguir uma carreira a solo. Franco tem um enorme carisma dentro e fora do palco e é reconhecidamente apreciado pelos seus muitos fãs.

O seu single de estreia “Won`t Let You Go”, esteve durante várias semanas, no Top 20 das rádios da sua terra natal, tendo alcançado o número 1 do Top 20 da rádio Antena 3, no ano de 2014.

De salientar que o vídeo clip oficial do seu single de estreia (produzido pela bem conhecida dupla DDiarte e posteriormente lançado no seu canal oficial na plataforma VEVO do YouTube) tendo já ultrapassado as treze mil visualizações em alguns meses. No decorrer do corrente ano de 2014 foi também lançado o novo vídeo clip do seu single “Flashbacks”, o lyric vídeo do seu single de verão “No Limits” e “I Miss You”, single para a época de Natal/Inverno e que está já a “tocar” muitos corações por esse mundo fora. O single “Crazy”, tema de pré-lançamento do seu álbum de estreia, foi também lançado no decorrer do mês de Fevereiro de 2015.

Todos estes singles foram muito bem recebidos pelos críticos e pelo público em geral, tendo servido já de “aperitivo” para o lançamento do seu álbum de originais NEW DAWN.