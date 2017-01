A campanha “Porto – Melhor Destino Europeu 2017” acaba de ser oficialmente apresentada. O evento de lançamento contou com a presença de mais de uma centena de pessoas, entre elas algumas figuras públicas que “dão a cara pelo Porto”, o mote da campanha. Miguel Araújo, Sebastião Feyo de Azevedo, Katty Xiomara, Júlio Magalhães e a atleta Sara Moreira foram apenas algumas das personalidades que assistiram à apresentação do vídeo promocional desta nomeação. O evento contou, ainda, com a presença de Rui Moreira (presidente da Câmara Municipal do Porto), Miguel Pereira Leite (presidente da Assembleia Municipal do Porto), Manuel Aranha (vereador do Comércio, Turismo e Fiscalização) e de Filipe Ortigão Guimarães (diretor executivo da Associação de Turismo do Porto, entidade responsável pela criação de gestão de toda a campanha).

No evento, Rui Moreira revelou que “está na hora de nos mobilizarmos e ganharmos este prémio”. O presidente da Câmara Municipal do Porto refere que, na atual candidatura, “deve ser a própria cidade a emancipar-se, devem ser os portuenses a querer ganhar este prémio, porque os benefícios serão para todos”. O autarca acredita, também, que “vencer este prémio trará ainda mais visibilidade e projeção internacional ao Porto e isso será sinónimo de mais negócio, mais trabalho, mais eventos e mais pessoas”. Rui Moreira revelou-se, por fim, bastante confiante na vitória, afirmando que “quando a cidade se empenha em alguma coisa, costuma ganhar”.

Pedro Abrunhosa e Rúben Neves são outros dos embaixadores

No evento, que se destinou maioritariamente a um target online, isto é, bloggers e instagrammers – que se assumem como parte fundamental no sucesso da campanha pelo seu poder de mobilização – participaram, ainda, a blogger Joana Vaz e a instragrammer Mariana Rocha. Refira-se que, além destes nomes, a campanha “Porto – Melhor Destino Europeu 2017” conta com embaixadores como Pedro Abrunhosa, Miguel Guedes, Rúben Neves, Felipe, entre outros, e com um conjunto alargado de parceiros institucionais, entre os quais se destaca a Torre dos Clérigos, o Futebol Clube do Porto, a Fundação de Serralves, a Casa da Música, o Teatro Nacional São João ou a Metro do Porto.

As votações decorrem até ao meio dia de 10 de fevereiro, sendo que o Porto – que concorre com mais 19 cidades europeias, entre elas Paris, Londres, Barcelona ou Milão – quer voltar a arrecadar o título. As votações europeias podem ser realizadas on-line em www.voteporto.com, num processo muito simples, que dispensa registo.