Câmara do Porto não terá ‘jobs for the boys’

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Rio, que procura a renovação do mandato apoiado por PS e CDS/PP, já avisou que não haverá ‘jobs for the boys’ nas listas candidatas às próximas eleições autárquicas.

Rui Moreira já fez saber que as suas escolhas de candidatos para os órgãos autárquicos não serão condicionadas pelas ambições de socialistas e democratas-cristãos. A garantia foi dada por Nuno Santos, assessor de imprensa de Rui Moreira, ao jornal Público.

“O doutor Rui Moreira fará as suas listas de acordo com critérios de competência e conhecimento das pessoas nas respectivas áreas. Não vamos ter ‘jobs for the boys‘ na Câmara do Porto, e isto é tanto para o PS como para o CDS”, afirmou o responsável pela comunicação do autarca.

Ana Catarina Mendes, secretária-geral-adjunta do PS, afirmara há poucos dias, em entrevista ao Expresso, que o PS terá uma “representação forte” nas listas de Rui Moreira.