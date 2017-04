Restaurante UQ fecha parceria com marca de gelados Piz Pireto

O restaurante UQ, localizado no Skyna Hotel Lisboa, acaba de fechar parceria com a marca de gelados Piz Pireto. Por isso, e porque o bom tempo chegou e sabe sempre bem um gelado repleto de cor e sabor, é possível comprar gelados da marca no restaurante do hotel. Até ao final do verão, passe na Rua Artilharia 1, nº 112 e prove um sabor diferente sempre que lhe apeteça. Há de manga, morango, amendoim, frutos vermelhos, oreo, entre outros sabores.

A Piz Pireto traz para Portugal um conceito de gelado diferente e que neste momento faz furor no Brasil e nos EUA. Este conceito de gelado tem a sua origem o México, onde é muito comum, sendo conhecido como “Paletas Mexicanas”. Estes gelados caracterizam-se por serem servidos no pauzinho e por conter uma percentagem de fruta muito acima dos restantes gelados artesanais que se podem encontrar em Lisboa, normalmente e dependendo da doçura da fruta a percentagem pode variar entre os 50%-70%. Também a textura dos gelados quer sejam base fruta ou base leite é completamente diferente e muito agradável.

“Entendemos que esta parceria é muito interessante, acima de tudo, para os nossos hóspedes e clientes do restaurante. O gelado é um produto facilmente apetecível e agora com a chegada do bom tempo é mais uma forma de cativarmos e mimarmos os nossos clientes, disponibilizando um produto cheio de cor e sabor, agradável à vista e ao palato. A cor dos gelados Piz Pireto convida a comprar o primeiro e a repetir”, afirma Patrícia Moura, Sales Manager do Skyna Hotel Lisboa.

“Gostamos de gelados e pretendemos inovar nesta área. Viajamos dentro de Portugal e pelo mundo fora experimentando e procurando novos sabores e formas de fazer gelados. O Ricardo Poço, consultor, tem viajado pelo mundo fora os últimos anos e lidera a caravana. Somos uma equipa jovem e ambiciosa que tem como objetivo fazer os melhores gelados de Portugal e dar a conhece-los pelos nossos parques, praças, locais turísticos e às mesas dos melhores restaurantes e na casa de todos aqueles que como nós vão buscando novos sabores e experiências. Também pretendemos inovar ao nível dos sumos naturais onde usamos a melhor fruta fresca, que também vendemos, para produzir sumos Naturais que surpreendem”, refere o responsável da Piz Pireto.