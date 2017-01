Skyna Hotel Lisboa apresenta novo Menu de Almoço com Buffet de Feijoadas

O Skyna Hotel Lisboa, primeiro hotel da cadeira angolana Socinger em Portugal, começa o ano com mais uma novidade gastronómica: um Menu de Almoço com Buffet de Feijoadas.

Depois do buffet de Cozido à Portuguesa, que continua disponível à quinta-feira, o hotel mantém os sabores fortes no prato e desta vez com receitas onde o feijão é a estrela do prato principal.

O UQ Restaurante, espaço gastronómico de referência em Campolide, partilha esta oferta a cada terça-feira, no valor de 12,00€, sendo um menu composto pelo Buffet de Feijoada, mas também por um buffet de sobremesas, bebida (água ou um copo de vinho), e um café para terminar a refeição.

“O Buffet de Cozido à Portuguesa arrecadou elogios sem fim aos nossos clientes, que nos desafiaram a trazer novidades semelhantes. Num espaço cosmopolita e no centro da cidade, o Skyna Hotel Lisboa partilha agora uma experiência gastronómica diversificada, num molde ideal para os visitantes que nem sempre têm muito tempo para almoço” destaca Patrícia Moura, Sales Manager do Skyna Hotel Lisboa.