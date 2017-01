“Tábuas com História” integrou Wine & Flavours Film Festival

O primeiro filme realizado por Marcantonio del Carlo “Tábuas com História” integrou a sessão de abertura do Wine & Flavours Film Festival, na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.

O conhecido actor, que deu os primeiros passos enquanto realizador através da produção de algumas curtas-metragens, lançou-se num novo desafio com a realização desta longa metradgem.

Esta produção conta com atores conhecidos do grande público como João Didelet, António Capelo, Martinho Silva, o actor brasileiro Beto Coville, entre outros, e com Marta Nunes, como protagonista, num filme que retracta as gentes do Douro do teatro e do que é ser actor actualmente.

“Tábuas com História” conta também com a participação do Grupo De Teatro Amador De Tabuaço – TEATRAÇO.

O Wine & Flavours Film Festival tem como objectivo contribuir para a descoberta e revelação em Portugal de novos filmes e novos cineastas, na abordagem do tema ‘vinhos e gastronomia’ e ao mesmo tempo contribuir para promover os vinhos e produtos tradicionais portugueses.