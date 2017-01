Cientistas criam hidrogénio metálico

Investigadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, anunciaram que conseguiram criar um metal produzido a partir de hidrogénio submetido a altíssimas pressões, confirmando assim uma teoria com mais de cem anos.

Se as outras premissas se confirmarem, como esperam Isaac Silvera e Ranga Dias, os dois cientistas que produziram este primeiro hidrogénio metálico, então ele tem potencial para gerar um novo salto tecnológico, dando um novo impulso no desempenho de equipamentos electrónicos, na produção e no armazenamento de energia, e nos sistemas de propulsão de naves e foguetões.