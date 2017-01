Lisboa foi o 66º destino mais visitado em 2015

Um estudo da «Euromonitor International – Top City Destinations Ranking» colocou Lisboa como o 66º destino mais visitado a nível mundial, em 2015.

Segundo os números avançados pela publicação, a cidade portuguesa recebeu 2,9 milhões de visitantes nesse ano, um crescimento de 7,1% relativamente a 2014.

Hong Kong registou 26,6 milhões de visitas no seu território, valores que colocam o destino como o principal receptor de turistas. Banguecoque, com 18,7 milhões e Londres, com 18,5 milhões fecham o pódio.

Paris, outro dos destinos clássicos neste tipo de rankings, fica em 5º lugar: 15 milhões de visitantes em 2015.