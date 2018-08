Jovens arrastados na praia do Garajau foram resgatados

O Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), coordenou, no dia 08 de agosto, uma operação de resgate de um casal de banhistas de nacionalidade portuguesa, de 19 e 17 anos, que se encontravam a nadar na praia do Garajau, tendo sido arrastados para longe da costa devido à corrente costeira existente nessa área.

O alerta foi recebido no MRSC Funchal cerca das 12h09, através nadador-salvador em serviço na praia do Garajau que, após constatação da emergência, entrou na água para prestar auxílio aos banhistas em dificuldades, até à chegada de apoio complementar.

Para proceder ao resgate foi acionada a embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal “ISN-SR40”, tendo o mesmo sido concluído com sucesso pelas 12h28, e o desembarque ocorrido pelas 12h32, junto à praia do Garajau.

Os banhistas encontravam-se cansados e conscientes, não necessitando de assistência médica imediata. O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.