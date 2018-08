Sexagenário de São Vicente continua desaparecido

Segundo informação do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), em 08 de Agosto de 2018 foi comunicado o desaparecimento do cidadão, José Carlos Gomes dos Reis, com 64 anos de idade, natural e residente em São Vicente, no sítio do Loural.

A PSP desenvolveu durante o dia de ontem e de hoje diversas diligências e buscas tendentes à sua localização nas imediações do sítio do Loural, em especial caminhos, veredas e levadas das zonas florestais envolventes, contando para o efeito com a colaboração e reforço da Guarda Nacional Republicana. Até ao momento, tais diligências, resultaram infrutíferas.

Assim, a PSP, solicita a quem possua qualquer informação válida relativamente ao paradeiro ou rotinas de vida deste cidadão, que contacte o Comando Regional da PSP da Madeira, através do número de telefone 291208400, do número nacional de socorro (linha 112) ou directamente para o telefone da Esquadra de São Vicente (291840170).