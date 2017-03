Iberinform em Portugal

As empresas e empresários portugueses que procuram soluções de Informação Empresarial, Serviços de Marketing, Recuperação de Créditos e Business Intelligence podem, a partir de hoje, contar com uma nova marca – a Iberinform.

A marca nasce em Portugal na sequência da aquisição de 80% do capital da Ignios pela Iberinform Internacional, em setembro de 2016.

A Iberinform, filial da Crédito y Caución que oferece soluções de negócio para a identificação de novos clientes, análise de riscos comerciais e recuperação de créditos B2B, tem uma rede de 12 escritórios na Península Ibérica, incluindo Lisboa e Porto.

“Oferecemos soluções avançadas, simples, úteis, integradas e acessíveis com base em Informação de qualidade. É desta forma que pretendemos ser o parceiro de referência para os nossos clientes”, afirma Ignacio Jiménez, Diretor Geral da Iberinform Internacional.

“Operamos em Portugal desde 1947. Com a nova marca e a determinação de sempre, continuaremos a trabalhar para apoiar os nossos clientes nos seus projetos de crescimento, procurando otimizar os processos de gestão de clientes, desde a prospeção comercial até à cobrança”, salienta António Monteiro, CEO da Iberinform Portugal e da Gestifatura, filial especializada em recuperação de créditos, acrescenta.