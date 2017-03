3,5 milhões de euros para a aquisição de meios de Proteção Civil

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Serviço Regional de Proteção Civil, assinalou na pretérita sexta-feira, dia 3 de março, o Dia Mundial da Proteção Civil, com uma exposição de meios de proteção civil na Praça do Povo. Na ocasião, Rubina Leal, tutelar da pasta da Proteção Civil aludiu ao investimento em novos meios, preparação dos agentes e medidas de autoproteção.

“Temos neste momento projeto aprovado no âmbito do PO SEUR, no valor de 3,5 milhões de euros, para provir as corporações de 36 veículos e outros meios de proteção civil”, realçou Rubina Leal.

“Pretendemos ter cada vez mais recursos humanos capacitados e habilitados no socorro e emergência e uma população preparada no que respeita às medidas de autoproteção”, prosseguiu.

A par dos meios, a iniciativa juntou diversos agentes de proteção civil, nomeadamente, bombeiros de várias corporações da região autónoma, Comando Operacional da Madeira, Autoridade Marítima, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Cruz Vermelha Portuguesa e SANAS.