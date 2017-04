Pedro Silva titular na goleada da Seleção Sub-15

O atleta do CD Nacional, Pedro Silva, somou, na última quarta-feira, a sua segunda internacionalização pelos Sub-15 de Portugal e voltou a estar em destaque. Desta vez não marcou, mas foi titular e um dos grandes responsáveis pela goleada (6-0) infligida aos Emirados Árabes Unidos.

Com este triunfo a equipa portuguesa garantiu já o apuramento para as meias-finais do Torneio das Nações, uma vez que no outro jogo Japão e Itália empataram a um golo.

Ontem de manhã o selecionado português defrontou o Japão, tendo perdido por 2-1, num jogo em que o atleta alvi-negro foi suplente utilizado. Apesar do desaire, a formação portuguesa segue para as meias-finais.