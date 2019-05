Nas bancas a edição 1015 do Tribuna da Madeira

Funchal reforça “prevenção” no Parque Ecológico

O mais recente investimento da Câmara do Funchal no Parque Ecológico é de 600 mil euros e pretende ser uma medida de prevenção, com impactos ambientais e ao nível da segurança da cidade. A iniciativa surge poucos meses depois de a vereadora do Ambiente criticar a inoperância do Governo Regional em zonas críticas.

Jardim, Cafôfo e Albuquerque juntos no ‘Dia da Família’

Alberto João Jardim desafia as escolas a não terem medo do futuro e a educar para a liberdade. Paulo Cafôfo sublinhou que o Funchal já investiu 8 milhões de euros nas famílias do concelho. Albuquerque manifestou estar orgulhoso no ensino que se está a ministrar na Madeira.

Navio hidrográfico da Marinha investiga mar da Madeira

O NRP Gago Coutinho encontra-se até ao dia 29 de maio na Região Autónoma da Madeira, no âmbito da missão SEDMAR Madeira 2019. No contexto do Mapeamento do Mar Português, o navio da Marinha está a realizar levantamentos hidrográficos, oceanográficos e geológicos em especial na Zona Sul da Madeira, a Norte de Porto Santo e na navegação até às Selvagens, onde efetuará também a manutenção à boia ondógrafo que ali se encontra.

Madeira nos «The Travel Top 50 awards»

A Região Autónoma da Madeira foi distinguida nos «The Travel Top 50 Awards 2019/2020» da Monocle com o prémio de ‘Europe’s Most Underrated Short-Haul Weekender’.

Idosos vão ter apoio para ficarem em casa

A Madeira vai criar sistemas em rede que garantam que os idosos possam permanecer nas suas casas. A medida foi avançada pelo Presidente do Governo Regional da Madeira.

Governo quer fixar o IRC nos 12% em 2020

Miguel Albuquerque assegurou que o seu executivo continuará a fazer todos os esforços para apoiar as empresas e os empresários da Madeira. E garantiu que “as coisas estão a correr bem”.

37 escolas da Madeira candidatas a «Escola Amiga da Criança»

Foram 37 escolas da Região Autónoma da Madeira que se candidataram a 75 projetos na 2ª edição da «Escola Amiga da Criança». Trata-se de uma iniciativa que reconhece, partilha e estimula projetos educativos que tornam a criança mais feliz, dentro do seu ambiente escolar.

Miopia pode afetar metade da população mundial em 2050

A prevalência da miopia está a aumentar globalmente a um ritmo alarmante, com o aumento significativo dos riscos para a deficiência visual causada pelas condições patológicas associadas com a miopia elevada, incluindo patologias da retina, catarata e glaucoma.

Operação “PHONE OFF” fiscalizou 12 mil viaturas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) levou a cabo, entre os dias 06 e 12 de maio, a Operação “PHONE OFF”, em todo o Território Nacional, implementando ações de controlo rodoviário especialmente direcionadas para a fiscalização da utilização do telemóvel durante a condução, entre outras, no sentido de prevenir comportamentos de risco nas estradas|vias nacionais à sua responsabilidade.

Pobreza na agenda dos candidatos às Europeias

Dados da DRE apontam para cerca de 81 mil pessoas em risco de pobreza na Madeira em 2018, um número considerado muito preocupante. Para além da saúde, educação, economia, entre outras matérias, a pobreza na Região está na agenda dos candidatos madeirenses às Eleições Europeias que se realizam no próximo dia 26 de maio. Ficaram as promessas dos candidatos de “combate” e ser a “voz dos pobres” no Parlamento Europeu.

