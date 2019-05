Nas bancas a edição 1016 do Tribuna da Madeira

«SAFE» mostra a realidade das migrações

A peça do Grupo Dançando com a Diferença aborda as migrações forçadas. Henrique Amoedo criou o espetáculo «SAFE» onde esta realidade é apresentada “a cru”. E não deixará ninguém indiferente.

Vencer as Europeias “de olho” nas Regionais

Paulo Cafôfo está convicto de que o PS «vai ganhar na Madeira» em Setembro. Os candidatos às Eleições Europeias lançaram os seus últimos “cartuchos” nesta última semana, cujo foco foi a população em geral. Para o Partido Socialista estas eleições são o arranque para as regionais, a se disputar em setembro próximo.

“Isto chama-se masoquismo ou antipatriotismo”

Albuquerque lança-se contra o Estado e o lobi que prejudica a Zona Franca. Transportes e mobilidade foram dois temas abordados no Dia do Empresário Madeirense.

Complexo de Gaula no roteiro turístico desportivo

É intenção do Governo Regional constar este Complexo Desportivo no roteiro

que está a elaborar. Construído pela Associação de Futebol da Madeira em 2007, tendo sido utilizado por diversas vezes pelas Seleções da Madeira, esteve fechado durante 11 anos até 2017, altura em que o Governo Regional “tomou posse” do Complexo Desportivo de Gaula.

O secretário do C.S. Juventude de Gaula, Eduardo Barradas, disse ao «Tribuna» que pretendem potenciar a instalação para a prática desportiva de diversas modalidades.

Madeira é destino atrativo para o alojamento local

Para agosto deste ano, a taxa de ocupação já ronda os 75%.

Medicina Nuclear do SESARAM «sem lista de espera»

De acordo com informação do SESARAM, «a Unidade de Medicina Nuclear do Serviço de Saúde da RAM, desde o dia 22 de março até ao momento, já realizou mais de 300 exames, dos quais Cintigrafias Ósseas, Linfocintigrafias para deteção de gânglio sentinela, Osteodensitometrias e Tomografias de Emissão (SPECT). Neste momento, não existe Lista de Espera para exames na Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM», lê-se no documento.

«Feira do Livro» para todos os gostos

Esta 4ª edição irá decorrer na placa central da Avenida Arriaga, de 24 de Maio a 2 de Junho.

Alunas belgas na Madeira pelo projeto “People on the way”

A visita decorre até 5 de junho no âmbito do Programa Europeu ERASMUS +.

Mais de 1.400 hectares de floresta limpos até 2020

O Governo Regional vai limpar mais 1.400 hectares de floresta até 2020, na linha daquilo que tem sido a sua política de prevenção contra os incêndios, segundo avançou a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais.

Jovens do 3º Ciclo apresentaram propostas para o Funchal

O Executivo da Câmara Municipal do Funchal esteve presente na 5ª sessão anual da Assembleia Municipal Jovem do Funchal, que decorreu nos Paços do Concelho.

Festa da Flor encerra com programa atrativo

A Festa da Flor 2019 surpreendeu, ao longo de três semanas consecutivas, os uristas e residentes, numa animação que, reforçada, conquistou o vasto público.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €.

assinaturas@tribunadamadeira.pt