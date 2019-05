«SAFE» mostra a realidade das migrações

A peça «SAFE» de Henrique Amoedo do Grupo Dançando com a Diferença, em Co-Produção com a Câmara Municipal do Funchal, subiu hoje ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias em estreia e aborda sobre as migrações forçadas.

Henrique Amoedo criou o espetáculo «SAFE» onde esta realidade é apresentada “a cru”, e transmite uma forte mensagem ao público.

A peça, que é apresentada em simultâneo com um vídeo que mostra imagens das migrações, pode ser vista este sábado, dia 25, pelas 21 horas.