Projeto Escrita Criativa culmina com Caça ao Tesouro

Promover a criatividade e contribuir para que todas as crianças evoluam na escrita, escrevam mais e melhor e, sobretudo, que escrevam textos criativos com prazer foi um dos grandes objectivos do Projeto Escrita Criativa que envolveu mais de 300 meninos das escolas básicas de Lisboa.

O dia do encerramento na Escola Básica das Galinheiras ficou marcado por uma caça ao tesouro, numa aventura que teve a participação da Vereadora da Educação da CML.

O Projeto CriaTivo: Promoção de estratégias de autorregulação na escrita resulta uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa no âmbito de uma proposta vencedora da 5ª Edição do Orçamento Participativo. Uma iniciativa que procura, não só a promoção da escrita criativa nas crianças, como também o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem e acima de tudo “ensina-las a brincar com prazer fazendo-as, ao mesmo tempo, acreditar nas suas capacidades”, explicou Catarina Albergaria.

A iniciativa que pretende apoiar a prática pedagógica no ensino da escrita no 1.º Ciclo do Ensino Básico, em particular no 3.º e 4.º anos de escolaridade, “é para continuar no próximo ano letivo” garante a responsável pelo pelouro da Educação da Câmara Municipal de Lisboa.

Já hoje, dia 13 de fevereiro, o projecto será alargado às crianças com deficiências auditivas do Agrupamento Escolar Quinta de Marrocos.