Portugal disponível para acolher Agência Europeia do Medicamento

O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, visitaram a sede da Agência Europeia do Medicamento, em Londres, para compreender as necessidades de relocalização da agência, na sequência da decisão de saída do Reino Unido da União Europeia.

Na visita à agência, os membros do Governo, acompanhados pelos membros do Conselho Diretivo do Infarmed, apresentarão os méritos de Lisboa e assegurarão o empenho nacional num rápido processo de transição que minimize o impacto das atividades regulares da agência, essenciais à proteção da saúde pública nos 28 Estados-Membros da UE, bem como nos países do Espaço Económico Europeu.

Em comunicado, o gabinete do Ministro da Saúde refere que «Portugal dispõe de valências socioecónomicas e técnico-científicas, resultantes da longa participação do Infarmed no Sistema Europeu do Medicamento», e do «envolvimento ativo na construção e nos processos de avaliação científica da EMA, colocando o nosso País em destaque para acolher a agência, garantindo as necessárias condições de estabilidade para o funcionamento de todo o sistema».

«Dado o seu elevado posicionamento regulatório, a localização da EMA revela-se de enorme importância para o país de acolhimento, conferindo-lhe um elevado perfil para setor farmacêutico e ciências da vida», refere ainda o comunicado.