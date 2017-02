Sines – Mais de 2 mil doses de droga apreendidas

O Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santiago do Cacém, em colaboração com os Postos Territoriais de Sines e Vila Nova de Santo André, deteve em flagrante delito, no dia 11 de fevereiro, dois indivíduos de sexo masculino e de nacionalidade cabo-verdiana, com 29 e 30 anos de idade no Casoto, em Sines, por tráfico de estupefacientes.

No decorrer desta ação, num local isolado e conotado com a prática deste ilícito criminal, foi possível apreender uma quantidade significativa de produtos estupefacientes na posse dos dois indivíduos, perfazendo um total de 2149 doses de heroína, 117 doses de cocaína, 435 euros e cinco telemóveis.