3 detidos por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Setúbal, através do o Núcleo de Investigação Criminal de Santiago do Cacém, deteve em flagrante delito, no dia 17 de março, três homens, com idades entre os 35 e 37 anos, em Vila Nova de Santo André e Odivelas, por tráfico de estupefacientes.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, foram realizadas três buscas domiciliárias e três não domiciliárias, tendo sido apreendido: 210 doses de haxixe; Seis doses de cocaína; Três gramas de pastilhas de ecstasy; Diversas sementes de cannabis de várias espécies devidamente subdivididas; 10 euros em numerário; Três telemóveis; Uma balança; Pipeta de transporte de sementes de cannabis; Mapa de germinação e catálogos de sementes de cannabis.

Os detidos foram constituídos arguidos e ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.

Esta ação teve a colaboração dos Postos Territoriais de Santiago do Cacém, de Vila Nova de Santo André e da Polícia de Segurança Pública.