Representante da Comissão Europeia em Portugal profere conferência na UMa

João Medeiros, Representante da Comissão Europeia em Portugal, profere hoje, na Universidade da Madeira (UMa), uma conferência sobre ‘O ciclo anual de supervisão das políticas orçamentais e macroeconómicas’, no âmbito do Semestre Europeu.

A conferência decorre das 16h às 18h, na Sala do Senado, do Campus da Penteada. É aberta ao público em geral, sendo particularmente dirigida aos alunos de economia, de gestão e outros interessados no processo de supervisão da política orçamental e dos desequilíbrios macroeconómicos.

O orador convidado exerce funções na Comissão Europeia, desde 1990, tendo trabalhado na Direção Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros, entre os períodos de 1990-2004 e 2010-2015, na Direção Geral do Emprego e Assuntos Sociais, entre 2004 e 2010. Atualmente trabalha como “adido” na representação da Comissão Europeia e na Direção de Comunicação da mesma instituição.