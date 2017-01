Em jogo da jornada 18 da Liga NOS, primeira da 2ª volta, o Nacional joga esta segunda-feira, pelas 20h00, em Chaves, diante do Desportivo de Chaves.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, realizada ao final da manhã de ontem, o treinador do Nacional, Predrag Jokanovic, admitiu que o favoritismo está do lado do adversário mas sublinhou que a sua equipa não tem margem de erro, pelo que assume a conquista de pontos como fundamental.