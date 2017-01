Jokanovic orientou primeiro treino

O novo treinador da equipa sénior de futebol do CD Nacional, Predrag Jokanovic, orientou, no último dia do ano, o seu primeiro treino. A sessão, que durou cerca de hora e meia, foi realizada sempre com a bola como elemento fundamental.

Na ocasião, técnico e seus adjuntos mostraram-se também sempre muito dinâmicos e ativos, quer na explicação dos exercícios quer durante a sua realização, fazendo diversas correções e dando constantes incentivos.

Tobias, já recuperado da gripe que o afetou, treinou normalmente, enquanto que Hamzaoui, Cadiz e Washington, que se debateram nos últimos dias com alguns problemas de ordem física, trabalharam de forma condicionada.

No final do treino a equipa entrou de folga, tendo o regresso aos treinos agendado esta segunda-feira à tarde, altura em que se começará a preparar o jogo diante do Sporting de Braga, que marcará a estreia de Predrag Jokanovic no comando técnico do Nacional esta temporada.