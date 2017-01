Secretário da Saúde quer maior proximidade entre a tutela e os centros de saúde

O novo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, aproveitou o último dia do ano para fazer uma ronda, pelos 7 centros de saúde com serviço de urgência da Região e apresentar votos de Ano Novo às equipas de profissionais que asseguram este serviço neste dia. O governante visitou também o serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Na ocasião, Pedro Ramos não quis deixar de cumprimentar a equipa de serviço na urgência do centro de saúde do Porto Santo. Uma ligação feita por vídeo chamada e que serviu de argumento para o novo secretário regional da Saúde rearfirmar a aposta na telemedicina para o Porto Santo, aproveitando-se o potencial das novas tecnologias de informação.

Nestas visitas, Pedro Ramos pode inteirar-se da realidade das urgências nessas unidades de saúde e percepcionar aspectos que merecerão a sua atenção, nomeadamente a questão dos transportes e algumas obras de manutenção que estão previstas para arrancar em 2017.

O novo secretário regional da Saúde informou também os profissionais que fará uma ronda de reuniões de trabalho com as direcções de centros de saúde. Pedro Ramos quer uma maior proximidade entre a tutela e estas unidades de saúde, na linha dos objetivos traçados pelo programa do Governo Regional para a área da saúde.