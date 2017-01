Lobo marinho cancela viagem de segunda por causa do estado do tempo

O navio Lobo Marinho não vai realizar a viajem desta segunda-feira, dia 2, devido ao estado do tempo. De acordo com informação no site: «Informamos que a viagem de amanhã, dia 2 Janeiro (Fnc-Pxo às 08:00 e Pxo-Fnc às 18:00) será cancelada devido às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança do navio e dos Passageiros. As passagens marcadas para esta data serão automaticamente alteradas para a viagem de terça-feira, dia 3 de Janeiro, Fnc-Pxo às 08:00 e Pxo-Fnc às 12:00. Caso pretenda viajar noutra data, por favor, dirija-se a um dos nossos balcões. A alteração da sua passagem está isenta de taxa de alteração».