Passageiros de avião desviado aguardam no Porto Santo

Os passageiros do avião da TAP 1681, que foi desviado da Madeira para o Porto Santo estão, neste momento, a aguardar no Aeroporto do Porto Santo. Segundo conseguimos apurar, o vento que se fez sentir no Aeroporto da Madeira foi o motivo que suscitou o desvio do avião. No Aeroporto do Porto Santo foi dada a informação de que quem quisesse poderia ficar na ilha, os que quiserem regressar têm de aguardar pela melhoria do tempo, não estando, contudo, indicado quando.

