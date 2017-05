Sete detenções por tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, identificou e deteve cinco homens e duas mulheres, todos desempregados, pela presumível autoria do crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções, seis em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Coimbra e uma em flagrante delito, ocorreram na cidade de Coimbra e nos arredores da vila de Montemor-o-Velho, sendo materializadas no âmbito de uma investigação que visa combater o tráfico de crack (cocaína solidificada em cristais), heroína e cannabis na zona centro do país.

A operação agora desenvolvida pela Polícia Judiciária, com a colaboração operacional de várias valências do Comando da P.S.P. de Coimbra e Unidade Especial de Polícia, representou o culminar de uma investigação iniciada há cerca de um ano, no decurso da qual foram já detidas outras sete pessoas, com missões diferenciadas nesta estrutura criminosa, encontrando-se presentemente cinco sujeitas à medida de coação de prisão preventiva.

Para além destas detenções, no decurso da investigação foram, no total, apreendidos, entre outros artigos, 2246 doses individuais de cocaína, 164 doses individuais de heroína, 198 doses individuais de cannabis, cerca de 12 800 euros em numerário, 8 veículos automóveis, 3 balanças de precisão, 1 reprodução de arma de fogo, mais de 50 munições, 6 computadores portáteis e diverso equipamento de som e imagem.

Os agora detidos, com idades compreendidas entre os 21 e os 54 anos, irão ser presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.