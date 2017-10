GNR: 441 detidos em flagrante delito

Shares

A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações, em todo o território nacional, na última semana, de 13 a 19 de outubro, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, registando-se os seguintes dados operacionais:

Detenções: 441 detidos em flagrante delito, destacando-se: 142 por condução sob o efeito do álcool; 48 por condução sem habilitação legal; 41 por tráfico de estupefacientes; 27 por furto; 20 por posse ilegal de arma; Três por roubo; Três por incêndio florestal.

Apreensões: 2,2 quilos de heroína (equivalente a 22 748 doses); 5 quilos de folhas de cannabis (equivalente a 2000 doses); 1 662 doses de liamba; 1 645 doses de haxixe; 1 051 doses de cocaína; 409 plantas de cannabis; 32 armas de fogo; 17 armas brancas; 521 munições de vários calibres; 27 veículos; 3 260 artigos contrafeitos; 840 quilos de bivalves; 71 861 euros em numerário.

Trânsito: 8 228 infrações detetadas, destacando-se: 2 729 excessos de velocidade; 439 relacionadas com tacógrafos; 391 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 385 por falta de inspeção periódica obrigatória; 323 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças; 277 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.