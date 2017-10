Aluno da UC na competição ClimateLaunchpad 2017

Shares

Francisco Duarte, aluno do Programa Doutoral em Sistemas de Transportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), foi o vencedor da final europeia da competição ClimateLaunchpad 2017, na categoria “Urban Transitions”, que decorreu nos últimos dois dias, 17 e 18 de outubro, em Limassol (Chipre), recebendo um prémio de cinco mil euros.

O Climate Launchpad é uma das maiores competições mundiais de ideias de negócio amigas do ambiente (http://climatelaunchpad.org/). É parte do Climate-KIC que pretende criar oportunidades para os empreendedores enfrentarem as mudanças climáticas no mundo, sendo financiado através do European Institute of Innovation and Technology.

O aluno da FCTUC apresentou a ideia tecnológica PAVNEXT – Pavement Energy Efficient Extractor, uma alternativa às Lombas Redutoras de Velocidade (LRV), permitindo a redução do número de acidentes e da sua gravidade. Além disso, permite produzir energia elétrica pela passagem dos veículos e fazer contagens de tráfego.

É já o quinto prémio obtido com o projeto PAVNEXT. Anteriormente, Francisco Duarte venceu a primeira edição do Prémio Inovação Segurança Rodoviária, em 2016 (10.000€). Em abril passado ganhou o Big Smart Cities Coimbra 2017 (500€) e, em julho, o Big Smart Cities Portugal 2017 (10.000€). No mês de junho, o PAVNEXT foi um dos três projetos vencedores da competição nacional do ClimateLaunchpad, tendo sido selecionado para representar Portugal nesta final europeia.

A finalizar a sua tese de doutoramento, intitulada Pavement Energy Harvesting System to Convert Vehicles Kinetic Energy into Electrical Energy, sob a orientação do Professor Adelino Ferreira, do Departamento de Engenharia Civil da FCTUC, Francisco Duarte faz parte da equipa de investigação do projeto PAVENERGY – Pavement Energy Harvest Solutions, coordenado também por Adelino Ferreira, cofinanciado pelo FEDER através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).