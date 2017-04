Camacha, Caniço e Gaula foram as zonas com maior afluência de chuva. A intensidade com que caiu nas últimas horas deixou algumas zonas alagadas, suscitando grande preocupação nos residentes locais. Alguns condutores foram apanhados desprevenidos e temeram o pior. A depressão que atingiu a Madeira estava condicionada nessas zonas. O IPMA estima chuva para amanhã e a possibilidade de trovoada para quarta-feira. Fotos: DR

