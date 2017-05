Os passageiros que ficaram retidos no Aeroporto do Porto Santo, e que aguardam pela melhoria do vento de modo a poderem regressar à Madeira, aguardam a chegada da tripulação de substituição, tendo em conta que a tripulação que realizou o voo da TAP que foi sujeito ao desvio já excedeu o tempo de voo. Houve passageiros que optaram por regressar de barco devido a motivos profissionais.

