Predrag Jokanovic, treinador do Nacional, admite que o Marítimo terá maior dose de favoritismo no jogo desta segunda-feira, nos Barreiros, mas porque “nem sempre os favoritos ganham”, mostrou-se confiante na possibilidade da sua equipa conquistar os três pontos.

Ontem na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o técnico nacionalista reconheceu que a posição de maior tranquilidade na tabela joga a favor do adversário, mas mostrou confiança no valor dos seus jogadores, apelando ainda à presença dos adeptos.

O Marítimo – Nacional disputa-se a partir das 20 horas desta segunda-feira no Estádio do Marítimo, com arbitragem de João Pinheiro e transmissão em direto na SportTV.