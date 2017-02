Caniço terá recife artificial

Depois de ter colocado uma corveta no fundo dos mares do Porto Santo e de já ter anunciado um outro afundamento para o Parque Marinho do Cabo Girão, o Presidente do Governo Regional garantiu que o Caniço também terá um recife artificial, uma vez que um dos dois navios que o executivo vai adquirir para o efeito “já está reservado” para aquela freguesia.

O compromisso foi assumido por Miguel Albuquerque durante a inauguração do Galo Active, as novas instalações do ‘Health Club – Onda Revital’, localizado no Caniço Shopping.

Promessa feita depois de elogiar “o grande empresário” Roland Bachmeier, pelo espírito empreendedor e inovador que desde há muito é imagem de marca deste hoteleiro, como prova o centro de mergulho criado no Galo Mar.