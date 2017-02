Polícia Judiciária detém homem pelos crimes de pornografia de menores

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, identificou e deteve um homem pela presumível prática dos crimes de pornografia de menores agravado e de posse de arma proibida.

No âmbito de busca domiciliária à casa do suspeito na zona de Portimão, este foi encontrado a aceder a partir do seu computador a sites na internet, dedicados a pornografia de menores.

Durante a referida busca foi possível apreender uma caçadeira, sem registo ou licença, e seis cartuchos. Foi ainda apreendido diverso material informático e um computador.

O detido, com 69 anos de idade, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.