Benfica mantém liderança

Vitória em Braga pela margem mínima (1-0) permite aos encarnados recuperar o primeiro lugar da classificação geral da Liga NOS.

Num encontro muito equilibrado entre duas equipas a fazer boas campanhas em 2016/2017, o SL Benfica garantiu a vitória aos 80′, através de um golo do internacional grego Mitroglou.

Este resultado permite aos encarnados manterem-se na liderança da Liga NOS, com um ponto de avanço sobre o segundo classificado, o FC Porto. O SC Braga continua confortavelmente instalado na terceira posição.

A jornada 22 do principal campeonato do calendário futeolístico nacional completa-se esta segunda-feira, com o derbie insular Marítimo-Nacional (20h00).