Nas bancas a edição 909 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 909 – 28/04/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

“Líderes nacionais usam ‘Bruxelas’ como bode expiatório”

Em entrevista ao «Tribuna», Sofia Colares Alves, Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal, recusa a ideia de que “a Europa está longe ou que Portugal é demasiado pequeno ou pouco importante”, defendendo que os portugueses são “uma parte integrante e muito relevante da União Europeia”.

Vigília pela Venezuela por “medidas urgentes”

O objetivo é chamar a atenção dos governos para a crise que se vive naquele país.

‘Confiança’ de Cafôfo num “Funchal sem medo”

A Coligação ‘Confiança’ candidata-se à Câmara Municipal do Funchal nas eleições de 1 de outubro.

Trabalhadores sem motivos para festejar o 1º de maio

Precariedade laboral e alto nível de desemprego são realidades incontornáveis.

Moradores do Sítio do Tanque “ofereceram terrenos e estão sem a estrada”

A situação foi acompanhada pelo Movimento Mais Porto Santo, que denunciou também que os criadores de gado estão “em situação aflitiva”.

Comercialização de vinho generoso “Madeira” em crescimento

No primeiro trimestre de 2017, a comercialização de vinho generoso “Madeira” rondou os 736 milhares de litros, traduzindo-se em receitas de primeira venda de 4,3 milhões de euros.

Jornadas debatem “Turismo na Madeira”

O Departamento Eco-escola da Escola Gonçalves Zarco organiza, nos dias 28, 29 e 30 de abril, as Jornadas EcoZarco 2017.

‘Dançando com a Diferença’ apresenta ‘Bichos’ na APELarte

Será apresentado o espetáculo ‘Bichos’ no Auditório da Escola da APEL. A iniciativa decorre de 2 a 5 de maio.

Força de Estudantes da Madeira em manifestação a 1 de maio

A Força de Estudantes da Madeira irá juntar-se às comemorações do Dia Internacional do Trabalhador, no próximo dia 1 de Maio.

“Está no meu sangue criar cocktails”

Fernando Olim tem um vasto percurso na hotelaria regional e no Brasil. O seu primeiro livro ‘Drinks de sonho e mistério’, editado por O Liberal, apresenta uma mistura de bebidas com poesias, mensagens e provérbios.