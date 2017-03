Esgrimistas madeirenses preparam-se para o Campeonato Nacional de Juniores

Os atiradores Maria Spínola (CDRSantanense), João Teixeira (CDRSantanense) e a Equipa Masculina do CD1ºMaio composta pelos atletas Pedro Tomás, Miguel Nóbrega, Igor Lewkowicz e Diogo Gouveia), acompanhados pelos Treinadores Péter Csáky e Ricardo Catanho, irão participar no Campeonato Nacional de Juniores em esgrima, nos dias 18 e 19 de Março, no Pavilhão do Fórum Luís de Camões na Brandoa.

No dia 18, a partir das 14 horas, jogam todos a prova individual de florete, e no dia 19 (domingo) a equipa do CD1ºMaio inicia a prova às 9 horas.

Maria Spínola tentará cumprir o objetivo de subir ao pódio, uma vez que não o conseguiu fazer o escalão de Cadetes.

Pedro Tomás e João Teixeira veriam o seu objetivo superado se conseguissem ficar nos 8 finalistas, sendo no entanto a conquista do quadro de 16 um resultado bastante positivo.

Na prova de equipas tendo em conta que os atletas não têm ranking nacional, pois não conseguem participar nas provas de circuito, cada vitória será uma verdadeira conquista.