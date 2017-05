IV prova da Taça da Madeira de Esgrima disputada em Santana

A IV prova da Taça da Madeira de Esgrima, dos escalões de Iniciados e Seniores, decorreu no passado sábado, dia 27 de Maio, no pavilhão de Santana.

Na prova de Iniciados, Diogo Gouveia (CD1ºMaio) conquistou o florete de ouro. Em 2º lugar ficou Lucas Domingos (CDRSantanense) e em 3º lugar João Faria (ACDSV) e Guilherme Freitas (CD1ºMaio).

Nos iniciados Femininos, Cláudia Gomes (CDRSantanense) arrecadou a medalha de ouro ao vencer na final Sara Mota (CD1ºMaio) que levou a medalha de prata. O bronze foi entregue às atiradoras Margarida Andrade (CDRS) e Cátia Pacheco (CDRS).

No que se refere à competição dos Seniores Masculinos, Ricardo Drumond (ARCA) conquistou a medalha de ouro e Péter Csáky( CDRSantanense) ficou com a medalha de prata. O bronze foi conquistado por Ricardo Catanho (CD1ºMaio) e Alexandre Câmara (CDRSantanense).

Quanto aos Seniores Femininos, a atiradora Maria Spínola (CDRSantanense) foi a grande vencedora, seguida em 2º por Cristina Pinto (ARCA) e em 3º por Teresa Afonseca (CDRSantanense) e Cláudia Gomes (CDRSantanense).

De realçar, no próximo sábado, dia 3 de Junho, os esgrimistas João Teixeira (CDRSantanense), Ricardo Catanho (CD1ºMaio), Péter Csáky (CDRSantanense), Maria Spínola (CDRSantanense) e Ricardo Drumond (ARCA) representarão a Madeira no Campeonato Nacional de Seniores, que decorrerá no Centro de Alto Rendimento, em Anadia. Fotos: Sara Silvino/Vitor Machado.