II Prova Nacional de Infantis da época 2016/2017

No dia 18 de fevereiro decorreu no Pavilhão de Santana, a 2ª prova Nacional de Infantis da época 2016/2017, organizada pela Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira sob tutela da Federação Portuguesa de Esgrima, com o apoio da Câmara Municipal de Santana e Clube Desportivo e Recreativo Santanense.

A prova permite que os atletas madeirenses pontuem para o ranking nacional em pé de igualdade com os atletas da zona centro e norte de Portugal Continental.

Na prova de Infantis Masculinos Rodrigo Catanho (CD1ºMaio) mantém o 1º lugar do ranking nacional ao conquistar mais uma vez o florete de ouro ao defrontar na final o Luís Pires (CD1ºMaio). O bronze foi entregue ao João Faria (ACDSVicente) e Rodrigo Pereira (CD1ºMaio).

Nos Infantis Femininos Cláudia Gomes (CDRSantanense) foi a vencedora da prova, seguida pela Sara Mota (CD1ºMaio). O 3º posto foi ocupado por Marta Fernandes (ACDSV) e Cátia Pacheco (CDRSantanense).

Nos Benjamins A, Rodrigo Catanho (CD1ºMaio) esteve uma vez mais em destaque conquistando a medalha de ouro, ficando em 2º lugar o Guilherme Freitas (CD1ªMaio) e João Faria (ACDSVicente) e em 3º lugar o Tiago Damião do (CD1ºMaio). Estão também de parabéns a Margarida Andrade (CDRSantanense),

Os esgrimistas mais novos Benjamins B também participaram e o florete de ouro foi entregue ao Miguel Barata (CD1ºMaio), o de prata ao José Andrade (ARCA), e o de bronze ao Diogo Machado (CD1ºMaio) e Loureço Garcês (ARCA), Á altura do desfio estiveram também os atletas: Ana Gois (ACDSV), Marco Nóbrega (CD1ºMaio) e Hélio Antunes (CDRSantanense).