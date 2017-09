Os Jardins do Lido serviram de palco para a realização de atividades de esgrima no ‘São Martinho Ativo’ que em colaboração com a AERAM – Associação Esgrima da Região Autónoma da Madeira associou-se ao Dia Internacional de Esgrima, assinalado a 9 de setembro.

As atividades de esgrima, que proporcionaram um programa atrativo, foram abertas à população.